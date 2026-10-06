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Царьград

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Bloomberg: Индия усилила роль в урегулировании конфликта на Украине

Bloomberg: Индия усилила роль в урегулировании конфликта на Украине

Индия активизировала участие в урегулировании конфликта на Украине. Министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар заявил о взаимодействии с Россией и Украиной для безопасности морских перевозок и снижения боевых действий.

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