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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Кафе Cinnabon в Барнауле могут закрыть из-за нарушения санитарных норм

Кафе Cinnabon в Барнауле могут закрыть из-за нарушения санитарных норм

Вопрос о закрытии кафе 28 августа решит Железнодорожный районный суд Кафе Cinnabon, которое находится в барнаульском ТРЦ "Галактика", могут закрыть на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

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