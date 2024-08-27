Кафе Cinnabon в Барнауле могут закрыть из-за нарушения санитарных норм

Вопрос о закрытии кафе 28 августа решит Железнодорожный районный суд Кафе Cinnabon, которое находится в барнаульском ТРЦ "Галактика", могут закрыть на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
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