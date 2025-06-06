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Биолог Марьинский: комары Московского региона не переносят ничего опасного

Биолог Марьинский: комары Московского региона не переносят ничего опасного

Научный сотрудник кафедры экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский заявил, что жителям Москвы и области не стоит волноваться по поводу опасных инфекций, передающихся через укусы комаров — благодаря суровому климату эти насекомые здесь практически безвредны.

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