Осталось 70 лет? От чего погибнет человечество, вычислили ученые

Они составили пирамиду рисков. Британский медицинский журнал The Lancet представил "пирамиду рисков" для человечества: ученые оценили более 300 потенциальных угроз и выделили 17 наиболее опасных.
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