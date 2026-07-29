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Царьград

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Павел Дуров сменил аватарку на мем с террористом

Павел Дуров сменил аватарку на мем с террористом

Основатель Telegram сменил аватарку на фоне обвинений в содействии терроризму.Основатель Telegram Павел Дуров сменил аватарку в мессенджере, использовав мем с собственным лицом в образе вооружённого боевика.

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