Павел Дуров сменил аватарку на мем с террористом

Основатель Telegram сменил аватарку на фоне обвинений в содействии терроризму.Основатель Telegram Павел Дуров сменил аватарку в мессенджере, использовав мем с собственным лицом в образе вооружённого боевика.
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