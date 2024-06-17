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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боржес о матче с Медведевым: «У всех меньше всего опыта именно на траве, поэтому все примерно в равных условиях»

Боржес о матче с Медведевым: «У всех меньше всего опыта именно на траве, поэтому все примерно в равных условиях»

«Мне кажется, у всех меньше всего опыта именно на этом покрытии, поэтому все примерно в равных условиях.

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