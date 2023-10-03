Высших офицеров Украины, включая Буданова, обвинили в терактах в России

Следком обвинил в беспилотных атаках на регионы России главу ГУР Буданова, командующего ВВС Украины Олещука и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Бурденюка.
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