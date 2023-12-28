Апокалипсис не страшен: Mercedes W124 превратили в автомобиль Безумного Макса

Mercedes W124 превратили в автомобиль Безумного Макса / © Cars and Bids Кузов автомобиля переставили на рамное шасси внедорожника Mercedes ML и сменили двигатель на 4,3-литровый V8 мощностью 272 лошадиные силы.
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