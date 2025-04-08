«Забирали все, батареи даже снимали». Боевики ВСУ привозили своих женщин для кражи автомобилей в Курской области

Жительница села Гуево Суджанского района Курской области Елена Брахнова рассказала, что боевики Вооружённых сил Украины вывозили грузовиками украденные вещи курян через её село, а также привозили своих жен и девушек, чтобы те могли выбрать и забрать понравившуюся машину местных жителей.