❗️Системой ПВО уничтожен один БПЛА в Раменском районе Москвы, сообщает Сергей Собянин. Ещё один БПЛА, летевший на Москву, сбит системой ПВО в Павлово-Посадском городском округе, сообщает Сергей Собянин.
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❗️Системой ПВО уничтожен один БПЛА в Раменском районе Москвы, сообщает Сергей Собянин. Ещё один БПЛА, летевший на Москву, сбит системой ПВО в Павлово-Посадском городском округе, сообщает Сергей Собянин.
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