❗️Системой ПВО уничтожен один БПЛА в Раменском районе Москвы, сообщает Сергей Собянин. Ещё один БПЛА, летевший на Москву, сбит системой ПВО в Павлово-Посадском городском округе, сообщает Сергей Собянин.