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Конгрессвумен Окасио-Кортес назвала фабрикой хаоса Республиканскую партию США

Конгрессвумен Окасио-Кортес назвала фабрикой хаоса Республиканскую партию США

Член палаты представителей Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес выступила с заявлением о том, что Республиканская партия государства представляет собой «фабрику хаоса».

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