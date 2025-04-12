Спецпосланник Трампа назвал самый быстрый способ добиться мира на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который накануне встретился с Владимиром Путиным в Петербурге, считает, что самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине будет признание суверенитета России над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
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