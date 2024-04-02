Президент Киргизии Жапаров подписал закон об иноагентах

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об иностранных агентах. Об этом сообщает Orda.kz. Глава государства пообещал, что соответствующий закон сделает прозрачной работу неправительственных организации в республике, при этом не помешает их деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии