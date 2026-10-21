Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал волну критики, возникшую вокруг заявки его академии на получение государственного гранта.
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