В Кемеровской области мигранты из Азербайджана постепенно оккупируют целые отрасли бизнеса: этническая диаспора набирает обороты

Олег Третьяков

Так азербайджанцы давно осели в Кемеровской области! Еще в двухтысячных я приезжал в гости в Междуреченск к родственникам и был поражен тем, что практически вся тогда еще милиция в этом шахтерском городе состояла сплошь из азербайджанцев!! Попробовали бы русские составить милицейские отделы только из русских в каком-нибудь городе Азербайджана! Вряд ли бы это получилось. А в Междуреченске - пожалуйста! Вот и все, что можно сказать о власти в Кемеровской области! Там в других городах Кузбасса (Киселевск, Прокопьевск и т.д. ) было засилие армян с их беспределом и хозяйским отношением к местным жителям.