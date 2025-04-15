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Медвежий угол

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В Кемеровской области мигранты из Азербайджана постепенно оккупируют целые отрасли бизнеса: этническая диаспора набирает обороты

В Кемеровской области мигранты из Азербайджана постепенно оккупируют целые отрасли бизнеса: этническая диаспора набирает обороты

ИА "Русский ГУП Продакшн" После ситуации в Новокузнецке, где гуманный суд вынес решение, по которому подозреваемые рабовладельцы - мигранты из Азербайджана - не отправились в СИЗО на время следствия, а им избрали меру пресечения в виде ограничения определенных действий, отпустив на свободу, наша редакция захотела разобраться, кто же такие Байрам, Джейхун и Эльчин Велиевы и как они связаны с этнической диаспорой Кемеровской области.

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Комментарии
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Олег Третьяков
Так азербайджанцы давно осели в Кемеровской области! Еще в двухтысячных я приезжал в гости в Междуреченск к родственникам и был поражен тем, что практически вся тогда еще милиция в этом шахтерском городе состояла сплошь из азербайджанцев!! Попробовали бы русские составить милицейские отделы только из русских в каком-нибудь городе Азербайджана! Вряд ли бы это получилось. А в Междуреченске - пожалуйста! Вот и все, что можно сказать о власти в Кемеровской области! Там в других городах Кузбасса (Киселевск, Прокопьевск и т.д. ) было засилие армян с их беспределом и хозяйским отношением к местным жителям.
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6 час.
Гулька
То ли еще будет...если наша власть не повернется наконец лицом к своему народу, а не пришлым ишакам...?
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4 час.
Анфиса Иванова
Однозначно!  И в этом случае тоже.
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4 час.
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