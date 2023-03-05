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Полина Кнороз о чемпионате России по легкой атлетике: «А нас слышат в прямой трансляции? Отвратительная организация!»

Полина Кнороз о чемпионате России по легкой атлетике: «А нас слышат в прямой трансляции? Отвратительная организация!»

Легкоатлетка Полина Кнороз раскритиковала организацию чемпионата России в Москве. Кнороз одержала победу в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике в помещениях.

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