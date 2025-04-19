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Западная пресса: угроза Трампа о выходе из переговоров направлена против Украины

Западная пресса: угроза Трампа о выходе из переговоров направлена против Украины

18 апреля президент США Дональд Трамп сказал на мероприятии в Белом доме, что его страна может выйти из переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта в случае создания препятствий процессу со стороны Украины или России.

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