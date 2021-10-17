В канадской провинции Онтарио прошла акция протеста против обязательной вакцинации против COVID-19

В минувшую субботу в одном из центральных парков города Лондон, расположенного в канадской провинции Онтарио, прошла акция протеста против ограничений в связи с COVID-19, а также обязательной вакцинации.
Популярные статьи
- Баранец: «Ничего страшного, если мы из какого-то эсминца устроим братскую могилу для 300 американских трупов» в водах России
- Экс-разведчик Кедми назвал «дегенерата» Саакашвили возможным «будущим» Украины и Белоруссии
- Политолог Сатановский рекомендовал властям России готовиться к третьей мировой войне из-за Японии
Свежие комментарии