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В канадской провинции Онтарио прошла акция протеста против обязательной вакцинации против COVID-19

В канадской провинции Онтарио прошла акция протеста против обязательной вакцинации против COVID-19

В минувшую субботу в одном из центральных парков города Лондон, расположенного в канадской провинции Онтарио, прошла акция протеста против ограничений в связи с COVID-19, а также обязательной вакцинации.

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