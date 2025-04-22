Отлично справляется со своей работой. Трамп поддержал Хегсета

Глава Белого дома Дональд Трамп выступил в защиту министра обороны Пита Хегсета на фоне сообщений СМИ о том, что глава Пентагона поделился информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом групповом чате Signal.
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