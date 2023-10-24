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Визит Путина в Китай принес проблемы США

Визит Путина в Китай принес проблемы США

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай грозит «серьезной опасностью» США. Сотрудничество Москвы и Пекина меняет баланс сил во всем мире и грозит лишить Вашингтон «звания мирового гегемона», пишет Daily Express.

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