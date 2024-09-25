Reuters: Россия приготовила ответ США на разрешение дальнобойных ударов

Русский Россиянин Ответки на нанесение стратегических ударов по складам не было, ядерная стратегия фейк,не работает, значит и дальше будут нашу страну раскатывать по полной. Очередные бла-бла беседы на тему красных линий

Русский Россиянин Это понятно любому третьекласснику а генералы с министерства обороны с высшим образованием всё летают в облаках и верят в чудо