Россия ведет тайные переговоры йеменскими повстанцами-хуситами, против которых выступают британцы и американцы, по поставке противокорабельных ракет.
Reuters: Россия приготовила ответ США на разрешение дальнобойных ударов
Комментарии
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Русский Россиянин
Ответки на нанесение стратегических ударов по складам не было, ядерная стратегия фейк,не работает, значит и дальше будут нашу страну раскатывать по полной. Очередные бла-бла беседы на тему красных линий
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11 час.
Русский Россиянин
Это понятно любому третьекласснику а генералы с министерства обороны с высшим образованием всё летают в облаках и верят в чудо
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10 час.
РР
Русский Россиянин
А жители регионов России скоро будут страдать в очередной раз покидая свои места проживания
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10 час.
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