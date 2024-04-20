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Часов Яр превращается в огненное ярмо ВСУ: фугасные авиабомбы и артиллерия наращивают интенсивность

Часов Яр превращается в огненное ярмо ВСУ: фугасные авиабомбы и артиллерия наращивают интенсивность

Такие же ожесточенные бои, как на Очеретинском участке фронта, продолжаются у Часова Яра. В течение двух дней изменений здесь не было – проходила перегруппировка сил, но интенсивно работали артиллерия и авиация, подготавливая продвижение вглубь города.

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