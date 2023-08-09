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Настоящая измена. Либералы "отдали" Курилы Японии

Настоящая измена. Либералы "отдали" Курилы Японии

Феноменальные новости приходят с полей деятельности либеральной оппозиции. Господа живут буквально-таки в параллельной Вселенной, где они вершат судьбы страны, подписывают от имени нас с вами международные соглашения и даже имеют целый альтернативный "российский парламент".

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Ну так порыдайте над их &quot;горькой участью&quot;. Это - спрут, опутавший все страны хотя...есть такой анекдотик: почему в Китае при таком огромном населении все вполне нормально? Потому, что там нет жидов.
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10 час.
Людмила Лиханова
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10 час.
Александр Попов
Всех на ОСИНОВЫЕ КОЛЬЯ.
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10 час.

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