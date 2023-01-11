Полиция Алматы обратилась к автовладельцам

Полиция южной столицы обратилась к участникам дорожного движения, передает inAlmaty.kz. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что за последние сутки на дорогах города зарегистрировали 158 ДТП, из них 25 аварий с пострадавшими.