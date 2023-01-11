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Полиция Алматы обратилась к автовладельцам

Полиция Алматы обратилась к автовладельцам

Полиция южной столицы обратилась к участникам дорожного движения, передает inAlmaty.kz. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что за последние сутки на дорогах города зарегистрировали 158 ДТП, из них 25 аварий с пострадавшими.

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