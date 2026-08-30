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Царьград

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Иранский спикер Галибаф обвинил США в подтасовке данных по нефти

Иранский спикер Галибаф обвинил США в подтасовке данных по нефти

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил Министра финансов США Скотта Бессента в ложных утверждениях о перевозке 130 млн баррелей нефти.

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