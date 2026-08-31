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Белоус: «То, что Макси Лопес изменял жене, — его личное дело. В Москве людям было сложно уйти от такого соблазна»

Экс-генеральный директор ФК «Москва» Юрий Белоус отреагировал на слова бывшего аргентинского нападающего столичного клуба Макси Лопеса, который признался, что во времена выступлений в России, будучи женатым на телеведущей и модели Ванде Наре, посещал закрытые и специфические секс-вечеринки.

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