Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Полянский уличил Киев в бравировании убийствами российских журналистов

Полянский уличил Киев в бравировании убийствами российских журналистов

Украинские власти открыто бравируют причастностью к убийствам российских журналистов. Об этом на заседании Комитета по информации ГА ООН заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

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