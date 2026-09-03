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Аналитики ЦБ ухудшили прогноз инфляции в России до 6,6% на 2026 год

Аналитики ЦБ ухудшили прогноз инфляции в России до 6,6% на 2026 год

Банк России обнародовал результаты сентябрьского макроэкономического опроса ведущих финансовых аналитиков и макроэкономистов.

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