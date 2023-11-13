В КСИР заявили о готовности к любым сценариям войны в Газе

США не могут угрожать Ирану, поскольку Исламская Республика находится «на пике своей мощи», а в отношении Палестины Иран готов к любым сценариям развития конфликта, не исключено, что масштабы войны увеличатся, заявил 13 ноября командующий воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Хаджизаде.