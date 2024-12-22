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Остров с атмосферным замком и стадом овец можно приобрести за 2 млн дол.

Остров с атмосферным замком и стадом овец можно приобрести за 2 млн дол.

Один из островов Шетландского архипелага с потрясающим видом на водную гладь Северного моря и Атлантического океана, вместе с историческим особняком, сторожевой башней и более 300 га пастбищ полных овец, был выставлен на продажу.

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