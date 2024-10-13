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"Это грязная история": Кто реально стоит за беспределом и разборками Бакальчуков? Убытки Wildberries придётся оплатить клиентам

"Это грязная история": Кто реально стоит за беспределом и разборками Бакальчуков? Убытки Wildberries придётся оплатить клиентам

Ситуация вокруг случившийся бойни за Wildberries ("Вайлдберриз") не думает стихать. После перестрелки практически у стен Кремля, Бакальчуки принялись идти на эскалацию конфликта, объявив о больших убытках с десятью нулями как минимум.

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