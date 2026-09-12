Замгубернатора Тюмени: Курган и Уфа объединят стенды на TNF-2026

Кластеры Кургана и Уфы представят объединенные стенды на форуме TNF-2026 в Тюмени. Замгубернатора Пантелеев сообщил о сотрудничестве с тюменскими коллегами и университетскими кампусами.
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