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Царьград

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Замгубернатора Тюмени: Курган и Уфа объединят стенды на TNF-2026

Замгубернатора Тюмени: Курган и Уфа объединят стенды на TNF-2026

Кластеры Кургана и Уфы представят объединенные стенды на форуме TNF-2026 в Тюмени. Замгубернатора Пантелеев сообщил о сотрудничестве с тюменскими коллегами и университетскими кампусами.

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