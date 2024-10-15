Индекс RGBI до заседания ЦБ способен закрепиться выше 100 пунктов

Восстановление рынка ОФЗ вчера продолжилось – индекс RGBI закрылся выше 100 пунктов (100,1 п.). На наш взгляд, данное движение пока можно расценивать в качестве технического отскока, так как фундаментальных факторов для разворота пока явно недостаточно.