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Новости экономики России

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Индекс RGBI до заседания ЦБ способен закрепиться выше 100 пунктов

Восстановление рынка ОФЗ вчера продолжилось – индекс RGBI закрылся выше 100 пунктов (100,1 п.). На наш взгляд, данное движение пока можно расценивать в качестве технического отскока, так как фундаментальных факторов для разворота пока явно недостаточно.

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