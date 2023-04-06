Медвежий угол

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Наконец-то счастливы и наши спорсмены (в особенности, женщины)...

Наконец-то счастливы и наши спорсмены (в особенности, женщины)...

Недавно мы провожали наших спортсменов. Мы немного разошлись путями. Раньше спорт был той областью, в которой сражались за Родину, за ее честь, лицо, доблесть.

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