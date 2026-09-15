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Житель Херсонской области получил 18 лет колонии за шпионаж для ГУР Украины

Житель Херсонской области получил 18 лет колонии за шпионаж для ГУР Украины

Суд в Херсонской области вынес приговор местному жителю 1982 года рождения, признав его виновным в передаче украинской разведке сведений о личном составе Вооруженных сил РФ и маршрутах передвижения военной техники.

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