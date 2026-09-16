Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о необходимости сохранить торговые связи с Россией. Он готов стать посредником для 350 итальянских компаний в России и подчеркнул важность дипломатии после окончания конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Ростове отремон...
- 900 тонн рельсов ...
- Rheinmetall начал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым