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Царьград

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Bloomberg: Италия сохранит торговые связи с Россией после конфликта

Bloomberg: Италия сохранит торговые связи с Россией после конфликта

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о необходимости сохранить торговые связи с Россией. Он готов стать посредником для 350 итальянских компаний в России и подчеркнул важность дипломатии после окончания конфликта на Украине.

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