В Пулково задерживают вылет восьми рейсов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково с утра пятницы задержаны сразу восемь рейсов. Согласно сведениям, указанным на онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 09:00 утра пятницы пассажиры восьми рейсов вынуждены ожидать нового времени посадки на самолеты.