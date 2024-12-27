В Пулково задерживают вылет восьми рейсов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково с утра пятницы задержаны сразу восемь рейсов. Согласно сведениям, указанным на онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 09:00 утра пятницы пассажиры восьми рейсов вынуждены ожидать нового времени посадки на самолеты.
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