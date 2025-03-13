У Киева закончились ракеты ATACMS. Новые поставки замедлятся

Соединённые Штаты предоставили Украине около 40 ракетных комплексов ATACMS. Как оказалось, Украина больше не располагает армейскими тактическими ракетными комплексами ATACMS.
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