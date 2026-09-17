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ИА Регнум

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Зеленский сорвался на «бывшую». Банковая сама дала микрофон врагу

Зеленский сорвался на «бывшую». Банковая сама дала микрофон врагу

Команда Зеленского оказала ему очередную медвежью услугу. / Источник: Иван Шилов (с) ИА Регнум13 сентября под санкции СНБО попала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

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