В США арестовали экс-совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева

Бывшего совладельца банка арестовали даже после того, как он сменил фамилию.Министерство юстиции США сообщило об аресте Вадима Вольфсона и Гэннона Бонда, которые, предположительно оказывали содействие главе ВТЮ Андрею Костину обходить антироссийские санкции.