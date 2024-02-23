В США арестовали экс-совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева

Бывшего совладельца банка арестовали даже после того, как он сменил фамилию.Министерство юстиции США сообщило об аресте Вадима Вольфсона и Гэннона Бонда, которые, предположительно оказывали содействие главе ВТЮ Андрею Костину обходить антироссийские санкции.
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