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FiNE NEWS

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Японский суперкомпьютер разогнал черные дыры до космических рекордов и объяснил загадку Уэбба!

Японский суперкомпьютер разогнал черные дыры до космических рекордов и объяснил загадку Уэбба!

Представьте: всего через полмиллиарда лет после Большого взрыва во Вселенной уже вовсю хозяйничают черные дыры весом в миллиарды солнечных масс.

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