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85% IT-специалистов счастливы на работе. Исследование Calltouch

85% сотрудников IT-компаний чувствуют себя счастливыми на работе. Такие результаты показал опрос платформы Calltouch, эксперты которой опросили 2 325 человек, работающих в этой сфере и телекоме, чтобы выяснить, как они себя чувствуют на рабочем месте и от чего зависит их счастье.

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