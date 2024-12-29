85% IT-специалистов счастливы на работе. Исследование Calltouch

85% сотрудников IT-компаний чувствуют себя счастливыми на работе. Такие результаты показал опрос платформы Calltouch, эксперты которой опросили 2 325 человек, работающих в этой сфере и телекоме, чтобы выяснить, как они себя чувствуют на рабочем месте и от чего зависит их счастье.