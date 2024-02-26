Набиуллина – британский шпион? Тайну милой улыбки раскрыл Глазьев

У нас весь экономический спектр сплошь агенты госдепа! И ведь никто, никого,никуда не прячет! Видимо в одной связке все, кроме народа!

ВЧ

Владимир Черноморский

Висилица по ней плачет, 700 млрд долларов хранила в банках Европы и США, вместо того чтобы вкладывать в свою экономику. Всё что 10 лет продавалось страной в страну Европы и США, было отдано бесплатно и этот человек продолжает занимать центральный пост банка России, проф пригодность власти России под вопросом, такими темпами долго будем выходить из кризиса