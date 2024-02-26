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Царьград

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Набиуллина – британский шпион? Тайну милой улыбки раскрыл Глазьев

Набиуллина – британский шпион? Тайну милой улыбки раскрыл Глазьев

Эльвира Набиуллина – британский шпион? Тайну её милой улыбки раскрыл академик Сергей Глазьев. По его мнению, глава ЦБ России вслед за МВФ дублирует мантры о якобы перегреве отечественной экономики по заказу Дэвида Кэмерона и прочих западных политиков.

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Комментарии
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А
Алексей
У нас весь экономический спектр сплошь агенты госдепа! И ведь никто, никого,никуда не прячет! Видимо в одной связке все, кроме народа!
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10 час.
вага карлито
Валютные спекуляции живее всех живых! Там все носы свои держат по ветру!
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9 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Висилица по ней плачет, 700 млрд долларов хранила в банках Европы и США, вместо того чтобы вкладывать в свою экономику. Всё что 10 лет продавалось страной в страну Европы и США, было отдано бесплатно и этот человек продолжает занимать центральный пост банка России, проф пригодность власти России под вопросом, такими темпами долго будем выходить из кризиса
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8 час.

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