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Раскрыт способ вербовки россиянок для терактов

Раскрыт способ вербовки россиянок для терактов

Спецслужбы Украины выбирают для вербовки россиянок с дефицитом внимания. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, глава Центрисполкома «Офицеров России» Александр Михайлов в интервью «Комсомольской правде».

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