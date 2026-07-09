Спецслужбы Украины выбирают для вербовки россиянок с дефицитом внимания. Об этом рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, глава Центрисполкома «Офицеров России» Александр Михайлов в интервью «Комсомольской правде».
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