Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной дирижера Владимира Попова

Маэстро заслужил глубокое уважение среди профессионалов и всех ценителей искусства Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Владимира Павловича Попова, художественного руководителя и главного дирижера Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга.
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