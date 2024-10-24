Экс-помощник Обамы: Байден запретил Украине бить по РФ из-за недостатка ракет

Администрация американского лидера Джо Байдена не дала разрешение Украине на нанесение ударов вглубь территории России из-за недостатка ракет у США, заявил бывший спецпомощник экс-главы Белого дома Барака Обамы Чарльз Купчан.
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