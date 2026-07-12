ГМЗ "Павловск" берет однодневную паузу в работе, чтобы вывезти поваленные после вчерашней грозы деревья.
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ГМЗ "Павловск" берет однодневную паузу в работе, чтобы вывезти поваленные после вчерашней грозы деревья.