Тайна острова Змеиный: Скоро всё изменится - приготовиться Одессе, Николаеву и Очакову

Остров, учитывая его важное геостратегическое значение, России нужно будет вернуть. О том, когда это нужно будет сделать, Царьград спросил у военного эксперта, капитана первого ранга в отставке Василия Дандыкина.
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