Четырех юнармейцев в Петербурге госпитализировали с кишечной инфекцией

У четырех детей из отряда «Юнармия» в Санкт-Петербурге выявили острую кишечную инфекцию. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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