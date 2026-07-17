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Четырех юнармейцев в Петербурге госпитализировали с кишечной инфекцией

У четырех детей из отряда «Юнармия» в Санкт-Петербурге выявили острую кишечную инфекцию. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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