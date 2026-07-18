НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Европейские сборные завоевывают бронзу ЧМ с 1982 года – в 2026-м это Англия. Бразилия стала 3-й в 1978-м

Европейские сборные берут бронзовые медали чемпионата мира с 1982 года.  В матче за 3-е место на ЧМ-2026 сборная Англии одолела команду Франции со счетом 6:4.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии